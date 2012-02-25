Протестующие против сожжения Корана хотели сжечь представительство ООН
25 февраля 2012, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Участники антиамериканских выступлений в городе Кундузе, на севере Афганистана подожгли сегодня здание представительства ООН в этом городе. Погромы идут по всему городу.
Представители ООН в Кундузе ранее сообщили, что манифестанты предпринимали попытки взять штурмом представительство ООН в этом городе - афганский спецназ был вынужден встретить их огнем. Не менее трех участников антиамериканских выступлений убиты, еще около 50 ранены, публикует «Интерфакс».
Погромы идут по всему городу - люди жгут магазины, общественные учреждения и автомобили.