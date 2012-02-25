Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела перенес операцию

В Йоханнесбурге хирурги прооперировали экс-президента ЮАР Нельсона Манделу. Медики оценили его состояние как стабильное. Представитель правительства ЮАР Мак Махарадж сообщил, что Мандела в порядке и у него бодрое настроение.

По предварительной информации, Манделе сделали операцию по удалению грыжи, передает РИА Новости. Его жизнь вне опасности. Накануне зарубежные агентства сообщили, что 93-летний Нельсон Мандела был госпитализирован в больницу Йоханнесбурга. Первый чернокожий президент ЮАР жаловался на боль в брюшной полости. Нельсон Мандела - один из самых известных борцов с режимом апартеида в Южной Африке - был избран президентом Южно-Африканской Республики в 1994 году. Мандела занимал пост главы государства с 1994 по 1999 годы.