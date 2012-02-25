Оппозиция Йемена приняла присягу президента взрывом: десятки погибших

На юго-востоке Йемена в городе Мукалла в провинции Хадрамут в субботу у президентского дворца смерник подорвал автомобиль. Погибли более 20 человек. Часом ранее к присяге был приведен новый президент Абд Раббо Мансур Хади.



По предварительной информации, никого из официальных лиц в резиденции не было.

"Пикап, за рулем которого находился смертник, взорвался у въезда во дворец в Мукалле", - заявил местный чиновник передает Би-Би-Си.

По его данным, на месте находятся экстренные службы, которые увозят раненых в больницу.

"АН" писали, что в субботу в столице страны Сане победитель президентских выборов в Йемене Абд Раббо Мансур Хади принял присягу перед парламентариями. В ней принял участие бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, который вернулся назад в страну после трёхнедельного пребывания в США, где он лечил раны, полученные при покушении в июне 2011 года.

Напомним, во вторник В Йемене впервые за 30 лет прошли выборы президента страны из одной кандидатуры вице-президента Абд-Раббу Мансура Хади. Он возглавлял временное правительство Йемена с конца 2011 года. Прежний президент Йемена Али Абдала Салех стоял во главе государства 33 года.

Ожидается, что церемония инаугурации, на которой состоится официальная передача полномочий главы государства 66-летнему политику от бывшего президента состоится 27 февраля.

21 января 2012 года парламент Йемена принял закон, которым бывшему главе государства Али Абдалле Салеху предоставляется абсолютный политический и юридический иммунитет.