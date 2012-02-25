Ставить к стенке пообещали власти Китая переработчиков кухонного жира

По данным китайских властей, 800 человек были арестованы и более 100 подпольных заводов по переработке жира закрыты с августа прошлого года. Производителей и продавцов фальсификата предупредили в пятницу, что они могут быть приговорены к смертной казни.

Предупреждение, выпущенное органами безопасности и правосудия Китая, является последней попыткой властей успокоить общественность, уверив ее в безопасности пищевых продуктов, передает Би-Би-Си.

Кухонный жир, как известно, в Китае подчас собирается прямо из канализационных желобов позади ресторанов. Некоторые ученые полагают, что он может вызвать рак.

Напомним, сейчас в Китае применяется смертная казнь за 69 преступлений, среди которых преступная халатность повлекшая за собой пожар, взрыв или наводнение, мошенничество с ценными бумагами, контрабанда, коррупция и принуждение к проституции.

В Китае применяются публичные смертные казни, смотреть которые могут и несовершеннолетние. Если раньше к преступникам смертникам применяли расстрел, то теперь приговор смертной казни приводят в основном, посредством смертельной инъекции.

Сколько человек казнены в Поднебесной сказать нельзя: местные власти хранят тайну. Однако правозащитники предполагают, что счет идет на тысячи человек. Сколько человек казнены в Поднебесной сказать нельзя: местные власти хранят тайну. Однако правозащитники предполагают, что счет идет на тысячи человек.