Тысячи разгневанных афганцев пытаются захватить комплекс ООН в Кундузе

В Афганистане комплекс административных зданий ООН в северной провинции Кундуз осаждают участники акции протеста против надругательства над Кораном. Тысячи разъяренных манифестантов взяли комплекс в кольцо и пытаются прорваться внутрь.

"Манифестанты пытаются проникнуть внутрь зданий, сотрудники полиции преграждают им путь", — заявил представитель полиции провинции Кундуз, передает ИТАР-ТАСС. Афганцы забрасывают здание палками и камнями, жгут автомобильные покрышки. Находятся ли внутри осаждаемых зданий служащие ООН, не сообщается.

Масштабные акции протеста против осквернения Корана военнослужащими ВС США на базе Баграм близ Кабула не стихают в Афганистане уже пятый день. Поводом для беспорядков послужили действия американских солдат. Они сожгли несколько экземпляров священной для мусульман книги, изъятых у задержанных ими афганцев. В результате столкновений участников этих акций с полицией погибли уже по меньшей мере 28 человек, госпитализированы более 100 пострадавших.

После этого тысячи возмущенных афганцев вышли на улицы, скандируя: "Смерть Америке, НАТО и Карзаю".

"АН" писали, что 23 февраля Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. В четверг стало известно о том, что на востоке Афганистана двое военнослужащих НАТО были застрелены человеком в афганской военной форме.

Мусульмане всего мира трепетно относятся к своей священной книге. В Афгинистане этот трепет всегда превосходил грани фанатизма. К слову, в середине января стало известно, что каллиграфом из Афганистана создан самый большой в мире Коран. Работа над шедевром каллиграфии заняла у афганского мастера Мухаммеда Сабира Хедри и 9 его учеников в общей сложности около 5 лет.