На двух военных самолетах в субботу отправились из штата Флорида в Мадрид тонны древних золотых и серебрянных испанских монет. После ожесточенной судебной тяжбы длившейся пять лет, Испания признана законным владельцем груза.

Монеты с испанского фрегата Nuestra Senora de las Mercedes, затонувшего в 1804 году у Гибралтарского пролива, подняла в 2007 году американская компания Odyssey Marine Exploration, занимающаяся глубоководными поисками.

Сокровища оказались самыми ценными из когда-либо найденных под водой. При этом компания хранила их на своем складе в городе Тампа, штат Флорида.

Свои права на ценный груз заявило правительство Испании, судившейся с кладоискателями пять лет.

В итоге суды в США отклонили все претензии компании Odyssey, включая требование к Испании компенсировать издержки за хранение клада в сумме 413 тысяч долларов. Суды постановили, что вне зависимости от того, кто нашел корабль с сокровищами и где они хранились, собственность должна вернуться в страну происхождения. В данном случае - в Испанию, хотя монеты чеканились в Перу, которая в то время была испанской колонией.