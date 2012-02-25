Атамбаев: Медведев дал команду расплатиться с Кыргызстаном сполна

Дмитрий Медведев распорядился, чтобы минобороны в течение 10 дней выплатило Кыргызстану долг за находящиеся в республике российские военные базы - чуть менее 15 миллионов долларов, сообщил в субботу Алмазбек Атамбаев.

Накануне президент Киргизии Атамбаев, находящийся с визитом в Москве, провел переговоры с российским лидером.

"Он дал команду, чтобы в течение 10 дней министр обороны России - вчера прямо при мне звонил - заплатил долги", - сказал президент Киргизии в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Атамбаев заявил, что Москва уже четыре года не платит арендную плату за военную базу в Канте и не выполняет взятые на себя обязательства, в частности, по обучению летчиков.

Киргизский президент не дал прямого ответа на вопрос, обсуждал ли он на встрече с Медведевым вопрос о выводе российских военных объектов из Киргизии.

"Я люблю делать шаг за шагом, step by step, как говорится. Бог даст, в 2014 году мы выводим одну базу... Сейчас мы разбираемся по соглашениям по всем с Россией, в том числе по военной базе", - сказал Атамбаев.

"АН" писали, что сегодня Атамбаев заявил, что летом 2014 года из республики должен быть выведен весь иностранный военный контингент, базирующийся на американской авиабазе в бишкекском аэропорту "Манас".

Напомним, на территории Кыргызстана расположены несколько российских военных объектов: испытательная база противолодочного вооружения в Караколе в Иссык-Кульской области, узел связи в Чалдоваре в Чуйской области и сейсмический пункт в Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области, а также компонент ОДКБ - российская авиабаза в Канте.