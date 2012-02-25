Легендарный борец с апартеидом Нельсон Мандела попал в больницу

Первый чернокожий президент ЮАР, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, лауреат Нобелевской премии мира 1993 года Нельсон Мандела был госпитализирован в субботу.

Ранее Мандела жаловался на боли в брюшной полости, и врачи посчитали, что ему необходим надлежащий медицинский уход, передает Би-Би-Си.

Экс-президент ЮАР ушел на покой восемь лет назад.

В начале февраля ЮАР заявила о намерении выпустить серию банкнот с изображением Нельсона Манделы. Об этом решении президент страны Джейкоб Зума сообщил в Йоханнесбурге на праздновании 22-й годовщины освобождения Манделы из тюрьмы. Нельсон Мандела провел за решеткой 27 лет.