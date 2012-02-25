Новый президент Йемена Абду Раб Мансур Хади присягнул парламенту

Новый президент Йемена Абду Раб Мансур Хади, ранее занимавший пост вице-резидента страны, в субботу, 25 февраля, присягнул перед йеменскими парламентариями. На минувших выборах за А. Хади проголосовали почти 100% избирателей.



В прямом эфире церемонию присяги транслировало йеменское телевидение. На прошедших президентских выборах, состоявшихся во вторник, Абду Раб Мансур Хади одержал уверенную победу. За бывшего вице-президента отдали голоса 99,8% граждан страны, участвовавших в выборах, передает Интерфакс. Официальное вступление А. Хади в должность намечено на 27 февраля.