На севере Китая автобус упал в ущелье

На севере Китая произошла крупная автомобильная авария, в результате которой погибли 15 человек. В субботу, 25 февраля, пассажирский автобус упал в ущелье в северокитайской провинции Шаньси.



Трагедия произошла в 09.25 по местному времени (05.25 мск). На участке шоссе номер 207 в районе города Цзиньчэн в настоящее время работаю спасатели, передает РИА Новости. Специалистам предстоит выяснить как автобус, в котором находились 33 человека, мог упасть в ущелье. Известно, что автобус следовал по маршруту из Цзиньчэна в город Цзиюань.