//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Чавесу предстоит хирургическая операция по удалению опухоли

25 февраля 2012, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Чавесу предстоит хирургическая операция по удалению опухоли

Уго Чавес прибыл в пятницу вечером на Кубу. Президенту Венесуэлы предстоит хирургическая операция по удалению опухоли. По его словам, операция должна состояться в начале следующей недели.


В субботу Уго Чавес пройдет медицинское обследование. Президенту Венесуэлы предстоят сегодня анализы и подготовка к операции, передает телеканал Venezolana de Television. "Я уверен, что все пройдет хорошо, я полон веры, любви и надежды, и мы победим так же, как делали это уже не раз", - заявил сам Чавес в телефонном интервью телевидению.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Политика

Трамп рассчитывает на увеличение числа мексиканских военных на границе с США

Трамп рассчитывает на увеличение числа мексиканских военных на границе с США

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп не исключил увеличения числа военнослужащих армии Мексики на американо-мексиканской границе для сдерживания нелегальных мигрантов.

//В мире

В команде Зеленского обсуждают гораздо больше кандидатур премьера, чем известно, - рассказал советник президента Украины

В команде Зеленского обсуждают гораздо больше кандидатур премьера, чем известно, - рассказал советник президента Украины

В команде Владимира Зеленского рассматривают гораздо больше кандидатов на пост премьер-министра, чем это известно из прессы, - рассказал советник президента Украины, экономист Олег Устенко.

//Экономика

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" и ЕК начать техконсультации по транзиту газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" и ЕК начать техконсультации по транзиту газа

Украина, Россия и Еврокомиссия должны приступить к обсуждению даты переговоров по транзиту газа, а перед встречей провести технические консультации, считает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//Политика

Володин призвал президента Грузии перестать "заниматься русофобией"

Володин призвал президента Грузии перестать "заниматься русофобией"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили "должны извиниться" перед Россией за высказывания об агрессивности страны. По его словам, негативное отношение Тбилиси к Москве недопустимо.

//В мире

Медведчук посоветовал властям Украины, как улучшить уровень жизни граждан

Медведчук посоветовал властям Украины, как улучшить уровень жизни граждан

Виктор Медведчук рассказал, с чего следует начать новым властям Украины, чтобы повысить уровень социального и экономического благосостояния граждан страны.

//Новости СМИ2

//Экономика

Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

//Авиа, ж/д транспорт

СМИ: комнаты для курения в аэропортах могут сделать платными

СМИ: комнаты для курения в аэропортах могут сделать платными

В Госдуме предложили внести поправки в законопроект о возвращении "курилок" в аэропорты, предусматривающие платный вход. Стоимость посещения может составить 50-100 рублей, сообщают "Известия".

//Шоу-бизнес

Лопырёва оставила отпечаток в сердце Николая Баскова

Лопырёва оставила отпечаток в сердце Николая Баскова

Известный российский певец Николай басков отставил трогательное послание телеведущей и модели Виктории Лопырёвой у себя в stories. По словам исполнителя, знаменитость навсегда осталась в его сердце.

//Шоу-бизнес

Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС

Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС

Актер Дмитрий Певцов раскрыл, с какой целью он водил свою любимую жену Ольгу Дроздову недавно в ЗАГС. 24 июля именины Ольги. Дроздова скоро станет Певцовой.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала себя без макияжа и фильтров

Виктория Дайнеко показала себя без макияжа и фильтров

Известная певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками серией снимков без "фейстюна". Подписчики оценили естественную красоту знаменитости и похвали за стройную и подтянутую фигуру.

//Происшествия

В Подмосковье задержали группу вымогателей

В Подмосковье задержали группу вымогателей

В четверг, 25 июля, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Талдомском районе Подмосковья полиция задержала лидера и участников организованной группы, подозреваемой в вымогательстве.

//В мире

В Германии побит новый температурный рекорд

В Германии побит новый температурный рекорд

Столбики термометров в населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) поднялись до рекордной отметки. Об этом сообщила Метеорологическая служба в Twitter.

//Происшествия

В Югре попытались украсть нефть

В Югре попытались украсть нефть

Стало известно, что в Югре сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые пытались украсть нефть. Отмечается, что правонарушители успели слить более 24 тонн топлива.

//В мире

На белорусского дипломата напали с оружием в Турции

На белорусского дипломата напали с оружием в Турции

В Анкаре (Турция) в районе Чанкая, где расположены диппредставительства разных стран, было совершено покушение на белорусского дипломата. Мужчина возвращался домой, когда в него несколько раз выстрелили.

//В мире

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев решил напомнить о "независимости Крыма". Политик сообщил о возможном внесении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" полуострова.

//Шоу-бизнес

Помощница Евгения Петросяна показала вкусный и полезный ужин

Помощница Евгения Петросяна показала вкусный и полезный ужин

Помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам, что следит за фигурой и старается не позволять себе лишнего перед сном. Татьяна выложила фотографию "лёгкого", но вкусного ужина.

//Общество

Многодетные волнения

Многодетные волнения

На днях российские семьи с тремя и более детьми получили неприятный сюрприз. Стало известно о о появлении проекта закона «О мерах поддержки многодетных семей в Российской Федерации», который эту самую поддержку… существенно уменьшает. Среди многодетных поднялась паника.

//Спорт

Врач Васильков: Лобановский говорил о Черенкове: Мне такой футболист не нужен!

Врач Васильков: Лобановский говорил о Черенкове: Мне такой футболист не нужен!

25 июля лучшему футболисту СССР 1983-го и 1989-го годов спартаковцу Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет. О футболисте еженедельнику «Аргументы недели» говорит бывший врач «Спартака» Юрий Васильков.

//В мире

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

Европарламент принял резолюцию «Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России». Как уверяет латвийские СМИ, за поправку с призывом расширить перечень санкций отдали свои голоса лидер партии «Согласие» Нил Ушаков и евродепутат Андрис Америкс.

//Политика

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналист британского телеканала BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции приписал президенту РФ Владимиру Путину чужие слова.

//Политика

Зеленский "обиделся" на Путина, считает Соловьёв

Зеленский "обиделся" на Путина, считает Соловьёв

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что президент Украины Владимир Зеленский "обиделся" на Владимира Путина. Об этом он написал в "Twitter".

//В мире

МИД Латвии закрыл доступ к порталу Baltnews.lv

МИД Латвии закрыл доступ к порталу Baltnews.lv

По указанию МИД Латвии Институт математики и информатики Латвийского университета закрыл доступ к латвийскому порталу Baltnews.

//Общество

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В одном из районов Курганской области фельдшер местного ФАП пожаловалась на условия труда, холод и заработную плату заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой.

//В мире

В Лондоне сотни людей оказались недовольны новым премьер-министром

В Лондоне сотни людей оказались недовольны новым премьер-министром

В Лондоне несколько сотен человек вышли на митинг против политики нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Протестующие требуют остановить Brexit.

//Шоу-бизнес

В Великобритании делают ставки на новую беременность Кейт Миддлтон

В Великобритании делают ставки на новую беременность Кейт Миддлтон

Букмекеры Великобритании принимают ставки на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании четвертого ребенка уже к концу года. Причиной стали слухи о беременности герцогини Кембриджской.

//Происшествия

В жилом доме в Москве рухнул потолок

В жилом доме в Москве рухнул потолок

В одном из жилых домов в центре столицы обрушился потолок. Сообщается, что происшествие произошло на Фрунзенской набережной в многоквартирном доме.

//Происшествия

Видео: в Перми чиновница испинала бездомного

Видео: в Перми чиновница испинала бездомного

В Перми сотрудница краевого управления Росреестра ногами отпинала бездомного, который уснул рядом со входом в здание. Очевидцами произошедшего стали местные жители, записавшие все на видео.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр

В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр

В Нидерландах скончался 75-летний голливудский актёр Рутгер Хауэр. Об этом сообщил представитель артиста Стив Кенис. Известно, что перед смертью Хауэр был болен.

//В мире

В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В компании Boeing рассказали, что первый полёт нового самолёта Boeing-777Х перенесён на начало 2020 года. В корпорации объяснили, что это произошло из-за ряда проблем, связанных с разработкой двигателя.

//Политика

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

//Общество

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Лето – самое время для свадеб, пикников и других гуляний. Но не всегда все так гладко, как хотелось бы. Курьезные, анекдотичные и даже драматичные случаи на таких мероприятиях – не редкость. «Аргументы Недели» узнали, что может пойти не так в разгар веселья.

//Общество

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила способ, как сделать Россию популярной страной для путешествий.

//Общество

Норвежская клубника

Норвежская клубника

В одном из предыдущих номеров («Первый урожай фасоли в начале июля!» «АН»№27 от 17.07.19) мы рассказали о том, как эколог Артур Мовсисян помог другу вырастить ранний урожай фасоли из Ашхабада. И то, что ранний, и то, что эндемичный – всё это отрицается современной агрономией.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа

В российском сегменте социальной сети Instagram опубликовали фотографии Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой без обработки специальными программами и применения фильтров.

//Шоу-бизнес

В Сети опубликовали выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами

В Сети опубликовали выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами

В Сети появилось видео с выступления нынешнего украинского политика Святослава Вакарчука в составе группы «Океан Эльзы» на мероприятии, организованном российскими предпринимателями.

//В мире

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, "удалив" СССР и Россию

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, "удалив" СССР и Россию

Дизайнеры журнала Time повторили обложку 1968 года о лунной гонке, однако в этот раз вместо СССР соперником американцев выступила не Российская Федерация, а совершенно иное государство.

//Шоу-бизнес

Таисии Повалий оказались не рады на Украине

Таисии Повалий оказались не рады на Украине

Народная артистка Украины Таисия Повалий последние пять лет живёт и работает в России. В честь своего юбилея певица решила приехать в Киев с концертом, но кажется, что ей там не очень рады.

//Метеоновости

Синоптики предупредили о снеге в выходные

Синоптики предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили россиян о резкой смене погоды. Изменения коснутся почти всей европейской территории России. Причиной всему является холодный циклон из Арктики.

//Непознанное

Какие знаки зодиака рискуют оказаться без денег?

Какие знаки зодиака рискуют оказаться без денег?

Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представители каких знаков зодиака сильнее прочих испытывают напряжённость в финансовом плане.

//Новости МирТесен

//Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований. Ранее сообщалось, что в отношении политика на текущий момент заведены уже девять уголовных дел.

//Здоровье

Ученых не устроили существующие определения ожирения и лишнего веса

Ученых не устроили существующие определения ожирения и лишнего веса

Общепринятый индекс массы тела является далеко не самым надёжным индикатором ожирения, рассказали учёные. По их мнению, нужно пересмотреть понятие «лишнего веса».

//Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Государственная дума РФ приняла закон, который позволит большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

//Общество

В Крыму призвали отказаться от снимков с животными

В Крыму призвали отказаться от снимков с животными

В Крыму глава общественной палаты Григорий Йоффе обратился к отдыхающим с просьбой бойкотировать фотографии с животными. Он назвал подобное развлечение негуманным.

//Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".

//В мире

Финская студентка рассказала, почему уже два года не моет голову шампунем

Финская студентка рассказала, почему уже два года не моет голову шампунем

Студентка из Финляндии рассказала, что на протяжении двух лет моет голову только водой, не используя шампуни и бальзамы. По словам 24-летней девушки, это помогло ей избавиться от кожного зуда, а также улучшить состояние волос.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе отдыхают в Одессе

Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе отдыхают в Одессе

Актёр Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе вместе проводят время на отдыхе в Одессе. При этом официально артисты не подтверждали, что между ними роман. Ранее Нинидзе даже возмущалась, что ей приписывают связь с бывшим мужем Ксении Собчак.

//В мире

На Украине рассказали о достижении договоренности по возвращению моряков

На Украине рассказали о достижении договоренности по возвращению моряков

На Украине омбудсмен Людмила Денисова рассказала о якобы достигнутой договорённости касательно возвращения двадцати двух украинских моряков и двух сотрудников СБУ на родину.

//Общество

Эксперты назвали самые странные и смешные причины разводов

Эксперты назвали самые странные и смешные причины разводов

Западные юристы назвали самые необычные и смешные причины распада семьи. Среди этих причин: плохая свекровь, громкое пережевывание пищи и обман.

//Общество

Уехавшие из села Чемодановка цыгане вернулись обратно

Уехавшие из села Чемодановка цыгане вернулись обратно

Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток, начали возвращаться домой. Об этом сообщил глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

//Здоровье

В Бурятии создали искусственную кожу, способную лечить ожоги и раны

В Бурятии создали искусственную кожу, способную лечить ожоги и раны

Учёные из Бурятии начали производство уникального аналога живой кожи. По их словам, новая разработка в скором времени сможет настолько прочно войти в жизнь, что заменит даже пластырь.

//Общество

Вдова Сергея Доренко рассказала, где развеяла прах мужа

Вдова Сергея Доренко рассказала, где развеяла прах мужа

Вдова известного журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала, что развеяла прах умершего супруга там, где он родился. Юлия призналась, что при жизни мужа так и не успела посетить с ним его родину.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра
4

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
5

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры