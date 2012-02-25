Чавесу предстоит хирургическая операция по удалению опухоли

Уго Чавес прибыл в пятницу вечером на Кубу. Президенту Венесуэлы предстоит хирургическая операция по удалению опухоли. По его словам, операция должна состояться в начале следующей недели.



В субботу Уго Чавес пройдет медицинское обследование. Президенту Венесуэлы предстоят сегодня анализы и подготовка к операции, передает телеканал Venezolana de Television. "Я уверен, что все пройдет хорошо, я полон веры, любви и надежды, и мы победим так же, как делали это уже не раз", - заявил сам Чавес в телефонном интервью телевидению.