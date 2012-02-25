В пятницу в Тунисе прошла конференция "Друзей Сирии". Главной целью встречи стало усиление международного давления на режим Башара Асада для прекращения насилия в Сирии и проведения скорейших кардинальных демократических перемен. Во встрече не приняли участие Россия и Китай, выразившие ранее сомнение в целях конференции.

Участники конференции "Друзей Сирии" в Тунисе призвали к немедленному прекращению насилия в этой стране и к новым санкциям в отношении режима Башара Асада.

"Призываем к немедленному прекращению всех форм насилия в Сирии, что позволит обеспечить доступ гуманитарной помощи, и выступаем за принятие дополнительных санкций в отношении режима", - говорится в итоговом заявлении конференции, в которой приняли участие порядка 60-ти государств, международных и региональных организаций, передает РИА Новости.

"АН" писали, что глава принимающей конференцию страны - президент Туниса Монсеф Марзуки предложил Башару Асаду укрыться в России вместе со всей семьей, и всем им предоставить иммунитет от судебного преследования.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на встрече группы "Друзья Сирии" предложила Сирии 10 миллионов долларов для обеспечения гуманитарной помощи жителям страны.

Напомним, 22 февраля президент России Дмитрий Медведев заявил, что российская позиция по Сирии не изменилась — насилие, откуда бы оно ни исходило, нужно прекратить. Но на территории страны в открытую действуют вооружённые группы боевиков, которые, судя по их заявлениям, к мирному диалогу с властью определенно не готовы.

На воскресенье в Сирии намечено проведение референдума по новой Конституции.