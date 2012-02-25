Правозащитники: 50 человек убиты при обстрелах в Сирии

По меньшей мере 50 человек были убиты в пятницу правительственными войсками в Сирии, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека. По данным представителей местных координационных комитетов, которые документируют ход протестов в стране, число жертв почти вдвое больше - 97 человек.

Сирийская обсерватория по правам человека также сообщила, что военные пытались штурмовать Растан, удерживаемый повстанцами город к северу от Хомса, передает Би-Би-Си. По данным организации, Растан подвергся обстрелу, а при столкновениях между военными и дезертирами, вставшими на сторону оппозиции, были уничтожены два бронетранспортера.

На любительских видео, размещенных в Интернете, виден черный дым, идущий от жилых районов города Баба-Амр, и развалины жилых домов.

Хомс, третий по величине город Сирии, правительственные войска атакуют уже на протяжении трех недель.

"АН" писали, что в ночь на субботу в Тунисе завершилась международная конференция группы "Друзья Сирии", участники которой призвали к немедленному прекращению насилия и к вводу новых санкций в отношении режима президента Башара Асада. Россия и Китай от участия в конференции отказались. Госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что президент Сирии Башар Асад и его войска своими действиями довели страну до "гуманитарной катастрофы".

Президент Туниса предложил "друзьям" послать Асада с семьей в Россию и не преследовать по закону.