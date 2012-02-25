Тунис предлагает Асаду бежать в Россию: жизнь сирийца выше правосудия

Сирии необходимо немедленно найти политическое решение кризису, в связи с чем президент Туниса предложил Башару Асаду укрыться в России вместе со всей семьей, и всем им предоставить иммунитет от судебного преследования.

"Правосудие не свершится, но жизнь сирийцев важнее правосудия", - заявил Монсеф Марзуки на прошедшей в в ночь на субботу в Тунисе конференции "Друзей Сирии", собравшей около 70 стран, сообщает Би-би-си.

Президент подчеркнул, что нужно найти политическое решение сирийскому кризису, и предложенный им вариант лучше военного вторжения или вооружения армии перебежчиков из правительственных войск.

"АН" писали, что накануне и президент США Барак Обама после встречи с премьер министром Дании Хелле Торнинг-Шмидтом заявил, что мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы заставить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост. Также накануне спецпосланником ООН и ЛАГ в Сирии назначен Кофи Аннан.

Напомним, 22 февраля президент России Дмитрий Медведев заявил, что российская позиция по Сирии не изменилась — насилие, откуда бы оно ни исходило, нужно прекратить. Но на территории страны в открытую действуют вооружённые группы боевиков, которые, судя по их заявлениям, к мирному диалогу с властью определенно не готовы.

С марта 2011г. в Сирии льётся кровь, в основном, ни в чем неповинных мирных граждан. С военными в открытый бой стараются не вступать, солдат чаще подрывают, как это было в Дамаске и в Алеппо.

По данным ООН, за это время в стране погибли около 5 тыс. мирных граждан. Генсек ООН направил в Сирию для переговоров с властями своего заместителя.

На воскресенье в Сирии намечено проведение референдума по новой Конституции.