США готовятся к возможной войне с Ираном

Пентагон намерен обновить крылатые ракеты базирования и системы вооружения кораблей, которые могут быть использованы против иранских скоростных боевых катеров. США готовится к возможной войне с Ираном.

На случай войны Пентагон усиливает военную мощь в Персидском заливе. Эти меры были предприняты, чтобы не дать Ирану перекрыть Ормузский пролив в случае нефтяного эмбарго в отношении этой страны, сообщает газета Wall Street Journal. "Это показывает масштабы тех реальных шагов, которые предпринимают зачинщики войны для подготовки к конфликту с Ираном, даже когда высшие руководители Белого дома и министерства обороны пытаются сгладить разговоры о войне и подчеркивают другие возможности", — пишет издание. Напомним, через Ормузский пролив нефть из арабских стран поставляется в Европу и США. Глава центрального командования Америки в регионе генерал Джеймс Маттис запросил модернизацию военных средств. Это было сделано после того, как стратеги Пентагона выявили "пробелы" в боеготовности Соединенных Штатов на случай, если Тегеран закроет пролив.