Россия покажет во Франции экологическую продукцию

В субботу в Париже открывается одна из самых крупных выставок Франции - SALON INTERNATIONAL DE L' AGRICULTURE. На ней по традиции будут представлены главные достижения в сельскохозяйственной области, лучшая продукция производителей Франции, европейских и других стран.

По традиции ее проведение совпадает с зимними каникулами, для того чтобы максимально увеличить посещение. Именно это, в свою очередь, каждый год привлекает сюда значительное число политиков. Что в этом году - времени выборов президента и парламента - должно быть еще актуальнее. В субботу утром Салон будет торжественно открыт президентом Франции Николя Саркози. Затем в понедельник его должен посетить премьер-министр. В течении полутора недель с 25 февраля по 4 марта его стенды посетят все кандидаты на пост президента республики, профильные министры Франции и других стан.

Со стороны России в выставке уже традиционно примут участие предприятия агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Коломны.

Впервые свою продукцию в виде всевозможных вакцин на ней покажет Федеральный центр здоровья животных из Владимира. Отвечая на вопрос корреспондента "АН" о причинах такого неожиданного выбора для международной сельскохозяйственной выставки, представители центра рассказали, что отечественная вакцина весьма конкурентоспособна и в случае прививки, например, против ящура, защищает животных дольше ее аналогов из той же Франции.

Результаты Салона покажут насколько востребованно оказалось предложение. А разместившиеся по соседству производители знаменитого сыра Грюйер из Швейцарии, сами выращивающие коров, дающих для него молоко, ею уже заинтересовались.