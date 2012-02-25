Северная Корея угрожает США священной войной

Северная Корея отреагировала на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Теперь КНДР, недавно лишившаяся вождя Ким Чен Ира, угрожает начать "священную войну".



Америка и Южная Корея запланировали совместные учения на период с 27 февраля по 9 марта. В Комитете обороны Северной Кореи это мероприятие назвали "скрытым объявлением войны" КНДР, передает РИА Новости. Предстоящие манёвры сотрудники северокорейского оборонного ведомства назвали "непростительной военной истерией".