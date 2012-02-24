Международное агентство по атомной энергии опубликовало новый доклад, в соответствии с которым, Иран резко ускорил производство урана с высокой степенью обогащения. По данным МАГАТЭ, ускорение произошло в последние 4 месяца.

"Агентство сохраняет серьезную озабоченность в отношении возможных военных измерений ядерной программы Ирана", - говорится в докладе МАГАТЭ. Иран не смог дать убедительного ответа на вопрос, как был использован металлический уран, не учтенный в мирных разработках, отмечается в документе. Этот тип радиоактивных материалов мог быть использован Тегераном в секретных экспериментах по моделированию ядерного боезаряда, передает Associated Press.