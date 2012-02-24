Янукович рассказал о процедуре помилования Тимошенко

Глава Украины Виктор Янукович заявляет, что процедура помилования экс-премьера Юлии Тимошенко может быть начата после завершения судебного процесса над ней и в случае ее соответствующего заявления к президенту.



«И я вам хочу сказать, что если эта процедура будет, а она начинается с заявления осужденного человека, обращения к президенту, у президента есть комиссия, которая рассматривает это помилование», сказал Янукович.

Он убежден, что по Конституции этот вопрос должен быть рассмотрен и принято решение, сообщает «Интерфакс».



