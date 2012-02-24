В Эдинбурге задержали российского дипломата

В Эдинбурге сотрудники полиции задержали работника российского посольства. Дипломат по имени Константин был арестован за вождение в нетрезвом виде в городе Перт, вечером 22 февраля.

Местные законы разрешают задержание дипломатических работников в случае, если их поведение представляет угрозу для них самих и окружающих. Российский дипломат провел ночь в тюрьме, передает "Эхо Москвы". На следующий день он должен был предстать перед городским шерифом. После вмешательства представителя российского посольства дипломат был отпущен без предъявления обвинений.