Борис Тадич считает договор с Косово успехом своей политики

Президент Сербии Борис Тадич считает новый договор о представительстве Косово в мире успехом своей политики. В то же время Сербская радикальная партия уже назвала новый договор "государственной изменой".

Договор между Сербией и Косово был достигнут в пятницу, 24 февраля. Белград, не признающий самопровозглашенную республику, дал согласие на участие Косово в международных региональных форумах, передает РИА Новости. Участие Косово возможно при условии наличия особой ссылки к его названию - подстрочного примечания, гласящего: "эта надпись не определяет статус Косово и соответствует резолюции 1244 СБ ООН и мнению Международного суда правды о косовской декларации о независимости".