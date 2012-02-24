Бывший президент Германии берет «тайм – аут»
24 февраля 2012, 19:13 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
После своей отставки с поста президента Германии, Кристиан Вульф собирается взять на несколько недель "тайм-аут". Он хочет отдохнуть после всех скандалов, продолжавшихся вокруг его имении в течение последних нескольких месяцев и привести голову в порядок, пишет немецкая газета "Rheinische Post".
Куда именно собирается бывший президент, пока не сообщается. Для начала он планирует организовать переезд своей семьи из Берлина в город в Нижней Саксонии Гроссбургведель. Вульф уже встречался с будущим президентом Германии Йоахимом Гауком, чтобы обсудить все организационные вопросы, пишет газета.