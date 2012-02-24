Студенческий театр МОСТ взял Гран-при на французском «Зимнем фестивале»

Вчера вечером московский открытый студенческий театр (МОСТ) был удостоен приза жюри на международном фестивале студенческих театров во французском городе Жуи-ан-Жоза близ Парижа.









Церемония закончилась поздно вечером. Дебютанты сорвали шквал апплодисментов, продолжавшихся несколько минут.

Спектакль «Иллюзион» режиссера Георгия Долмазяна, посвященный 115-летию кинематографа, к которому у Франции особое отношение, был оценен по достоинству. Так, один из членов жюри «Зимнего фестиваля» подчеркнул в своем выступлении, что его коллегам «проще всего было определиться с Гран-при». История о том, как в пустующем кинотеатре "Иллюзион", где ещё крутят старое кино, судьба сводит вместе четырёх разных людей, оказалась близка французскому зрителю. Кинотеатр - условная Европа. И здесь, перед большим мерцающим экраном встречаются маленькая немецкая девочка, неудачливый французский актёр, известный итальянский кинорежиссёр и эмигрантка из Болгарии. Как кадры на киноплёнке, проносятся одна за другой сцены неоклассического балета и площадного цирка, театральной фантасмагории и парада сошедших с экрана героев. Перед нами сегодняшний мир, этот новый Вавилон, где в разноголосице языков и культур всё ещё может родиться любовь, а большое кино всё ещё может подарить надежду на чудо.









Помимо России в фестивале участвовали молодежные коллективы Франции, Италии, Испании, Швейцарии, - в общей сложности 6 университетских коллективов.

Россия на фестивале была представлена впервые. В состав профессионального жюри входил экс-директор Авиньонского фестиваля Бернар Февр д’Арсье, а также бывший главный продюсер французского национального театра «Комеди Франсез».