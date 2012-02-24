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Студенческий театр МОСТ взял Гран-при на французском «Зимнем фестивале»

24 февраля 2012, 18:38 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Студенческий театр МОСТ взял Гран-при на французском «Зимнем фестивале»

Вчера вечером московский открытый студенческий театр  (МОСТ) был удостоен приза жюри на международном фестивале студенческих театров во французском городе Жуи-ан-Жоза близ Парижа.

 

Студенческий театр МОСТ взял Гран-при на французском «Зимнем фестивале»

Церемония закончилась поздно вечером. Дебютанты сорвали шквал апплодисментов, продолжавшихся несколько минут.

Спектакль «Иллюзион»  режиссера Георгия Долмазяна, посвященный 115-летию кинематографа, к которому у Франции особое отношение, был оценен по достоинству. Так, один из членов жюри  «Зимнего фестиваля» подчеркнул в своем выступлении, что его коллегам «проще всего было определиться с Гран-при».   История о том, как в пустующем кинотеатре "Иллюзион", где  ещё крутят старое кино, судьба сводит вместе четырёх разных людей, оказалась близка французскому зрителю. Кинотеатр - условная Европа. И здесь, перед большим мерцающим экраном встречаются маленькая немецкая девочка, неудачливый французский актёр, известный итальянский кинорежиссёр и эмигрантка из Болгарии. Как кадры на киноплёнке, проносятся одна за другой сцены неоклассического балета и площадного цирка, театральной фантасмагории и парада сошедших с экрана героев. Перед нами сегодняшний мир, этот новый Вавилон, где в разноголосице языков и культур всё ещё может родиться любовь, а большое кино всё ещё может подарить надежду на чудо. 

Студенческий театр МОСТ взял Гран-при на французском «Зимнем фестивале»

Помимо России в фестивале участвовали молодежные коллективы Франции, Италии, Испании, Швейцарии, - в общей сложности 6 университетских коллективов.

Россия на фестивале была представлена впервые. В состав  профессионального жюри входил экс-директор Авиньонского фестиваля Бернар Февр д’Арсье, а также  бывший главный продюсер французского национального театра «Комеди Франсез».

Студенческий театр МОСТ взял Гран-при на французском «Зимнем фестивале»

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