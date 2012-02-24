Организация Объединенных Нация составила список лиц из числа сирийских чиновников, которые подозреваются в совершении преступлений против человечности. Имена чиновников не разглашаются.

Список составила специальная независимая комиссия ООН по Сирии. В список, как считают западные СМИ, мог попасть сам президент Сирии Башар Асад. В Сирии зафиксированы вопиющие случаи нарушения прав человека, говорится в докладе, представленном комиссией в пятницу. Сирийских чиновников ждет уголовная ответственность, заявляет комиссия ООН, передает Интерфакс. Имена вошедших в "черный список" чиновников не разглашаются.