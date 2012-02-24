Украденный поцелуй главы государства стоит дорого

Шутник, разместивший в интернете видео поцелуя Карлы и Николя Саркози может надолго остаться без работы и не только. Во всяком случае он, похоже, получил хороший урок в юриспруденции.

По сообщению газеты «Паризьен», ссылающейся на свой источник, сотрудник телевизионного канала LCI, работающий в рамках временного контракта, уволен и вскоре должен быть приглашен по факту случившегося на рандеву.

Скандал разразился вокруг идиллической, казалось бы, сценки.

В минувшую среду, 15 Февраля, за несколько минут до открытия традиционной новостной программы в 20.00 часов, жена главы государства Карла Бруни, наклонилась, чтобы пристегнуть мужу на лацкан пиджака его орден Почетного легиона. И как часто бывает в подобной ситуации между любящими супругами, поцеловала мужа, прежде чем оставить его одного перед важным событием.

Ничего особенного.

За исключением того, что это было сделано без ведома тех, кого снимали. Впрочем, как выяснилось, практика съемки главы государства без его ведома накануне прямого эфира для телекомпании TF1 не было новшеством. И ранее подобные подсъемки всегда делались, но никогда не выносились за пределы компании, - и для журналистов и для техников хватало обычных норм этики. Впервые в этой истории подобным образом отснятые кадры вышли за пределы компании без согласования с главой государства.

Через два дня после съемок фрагмент был выложен в интернет на радость десятков тысяч пользователей сети.

Уснувшая бдительность телевизионной компании была практически сразу разбужена главой государства, известного своими, не заставляющими себя ждать, реакциями и выигранными процессами против СМИ. В том числе и против визуальных. Аналогичный, без ведома главы государства снятый в июне 2008 года фрагмент на другом французском телеканале Франс 3 и выложенный в интернет, завершил свое путешествие в суде. В нем Николя Саркози выражает досаду по поводу того, что один из техников его не поприветствовал. Видео также пиратским способом выложенное в интернет, собрало тогда 3 миллиона просмотров пользователей интернета. А его автор - техник канала Франс 3 получил обвинительный приговор в "краже и сокрытии видео".