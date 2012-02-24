Девушку из китайской провинции Хэбэй, погибшую на прошлой неделе, дважды выдали замуж. Власти поймали банду преступников, которые продавали женские трупы, выкапывая их из могил.



Родители погибшей жительницы китайской провинции Хэбэй продали труп дочери родственникам умершего юноши, чтобы, согласно древнему обычаю, их души смогли встретиться и жить вместе в загробном мире.

За это близкие покойного заплатили родственникам девушки 35 000 юаней (примерно 5 500 долларов). После совершения ритуала мертвую невесту похоронили.

Но дальше последовало продолжение. Через какое-то время банда мародеров выкопала тело покойной и продала его жителям соседнего города за 30 000 юаней. Девушку ждала еще одна посмертная церемония бракосочетания, однако банда была арестована в момент совершения сделки.



В последние годы средневековый обычай проведения "свадеб призраков", который пыталась искоренить коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном, пришедшая к власти в 1949 году, вновь обрел популярность. Те, кто играет на чувствах родственников, имеют огромные прибыли, сообщает Вести.ру.

Если несколько лет назад стоимость «свежего» мертвого женского тела составляла около 2 200 долларов, то сегодня она подскочила более чем в два раза. Увеличение спроса на мертвых девушек привело к увеличению серийных убийств. Так, китаец Сон Тьянтанг, арестованный в 2007 году за убийство шести девушек, объяснил свой поступок тем, что "прикончить женщину, а затем продать ее тело, гораздо менее хлопотно, чем выкапывать его из могилы".



