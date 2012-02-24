Разблокировка Рады произойдет после встречи с Януковичем

Оппозиция в Украинском парламенте обещает разблокировать работу Верховной Рады после того, как президент Виктор Янукович лично встретится с ее лидерами. Об этом заявил сегодня член оппозиционной фракции "Наша Украина - народная самооборона" Арсений Яценюк.



Депутаты от оппозиционной фракции заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя рассмотреть проект постановление о плане выполнения резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также не допустить принятия в первом чтении правительственного законопроекта, предусматривающего возможность передачи в аренду украинской газотранспортной системы.

По словам экс-спикера, именно от президента оппозиция хочет получить гарантии того, что выполнения резолюция ПАСЕ будет выполнена, а также недопущения приватизации украинской ГТС.

В свою очередь, Александр Ефремов, лидер фракции Партии регионов считает, что действия оппозиции по блокированию работы парламента и требования встретиться с президентом "продиктованы логикой, которую выписывают иностранные политтехнологи".

"Логика состоит в том, чтобы дискредитировать работу Верховной рады, потом заявить о встрече с президентом, после встречи объявить о "круглом столе", на который пригласить иностранных наблюдателей, чтобы они рассказывали, как нам жить",- сказал Ефремов, сообщает РИА Новости.





