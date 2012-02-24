20 лет Ходжалы: дефицит сострадания и политика памяти

Современный Азербайджан, это яркая, динамично развивающаяся, успешная страна с великолепным мегаполисом на берегу Каспийского моря. Баку готовится принять конкурс Евровидения, борется за право стать олимпийской столицей в 2020 году. К этому можно добавить рост международного престижа – Азербайджан получил статус непостоянного члена Совета безопасности ООН. В общем, на сегодняшний день, Азербайджан это лидер по динамике экономического развития Южного Кавказа, согласно рейтингам ушедший далеко вперед других постсоциалистических государств, устойчивый и надежный партнер России в непростом регионе.…

Нынешние успехи азербайджанцев драматично контрастируют событиям советского распада 1988-1994 годов. Самый драматичный эпизод азербайджанской истории тех лет случился в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы - одном из городов воюющего Карабаха. Армянские вооруженные формирования Карабаха, при поддержке техники и личного состава остатков 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, осуществили атаку на город. В результате обстрела «коридора» для беженцев погибли 613 мирных жителей города, включая женщин и детей, а также умерших от обморожения при бегстве из под обстрела. Такая концентрированная в одном месте массовая гибель людей ставит драму Ходжалы, в ряд крупнейших человеческих трагедий. Безусловно, это самое жестокое военное преступление в череде войн постсоветского распада.

Таким образом, нынешний Азербайджан и азербайджанская история 1990-х не просто различны, это два мира, как отличаются мир черно-серой фотографии войны и цветная открытка с весеннего бульвара. Так почему же сегодня вспоминают Ходжалы?

Существует несколько аспектов, которые загружают это драматическое событие в современную повестку.

В первую очередь, «Ходжалы», ставшее для азербайджанцев символом национальной трагедии, стало очевидным барьером сближения. Являясь важнейшим эпизодом карабахского конфликта, это событие серьезно блокирует возможность быстрого примирения между гражданским обществом Азербайджана и Армении. Драматические реалии карабахского конфликта необходимо понимать, чтобы понять психологию современных азербайджанцев, солидарных с внешнеполитической доктриной своей страны, направленной на возвращение Карабаха и других потерянных территорий. Это национальный приоритет.

Сложность политического урегулирования конфликта заключается в том, что и для армян Карабах превратился в принципиальную догму. Было бы неверно заранее ставить отдельные политические группы в положении виновных, тем более всю нацию. Однако теперь, в первую очередь с подачи Еревана, мы имеем дело с тезисом об антагонистической несовместимости проживания двух общин вместе. Множественные попытки общественного диалога, осуществляемые с подачи общественных организаций, зарубежных экспертов, не приводят к постоянному диалогу. В частности попытки азербайджанского посла в России Полада Бюльбюль оглы, при поддержке ряда российских политиков, наладить гражданскую коммуникацию с армянами Карабаха, также оказалась заблокированы.

Нынешнее руководство России не снимает с себя ответственности за процесс карабахского урегулирования. Президент Дмитрий Медведев провел около десятка встреч в трехстороннем формате с президентами Азербайджана и Армении. Вероятно, и Владимир Путин также не опустит эту проблему в рейтинге внешнеполитических задач. Азербайджан важнейший партнер России, с большими ресурсами социально-экономического развития. Армения военно-стратегический союзник России.

Будет ли решена эта проблема в обозримой перспективе? Трудно делать какие-либо прогнозы. Однако очевиден дефицит гуманитарных усилий. К сожалению, постсоветские политические сюжеты обременены серьезным пропагандистским градусом. Усиленно эксплуатируется сюжет «геноцида армян» в Османской империи. Происходит своеобразная геноцидация истории. Вспомним в этой связи претензии Украины по вопросу геноцида украинцев в советский период. Есть масса схожих сюжетов внутри самой России (проблема оценки уничтожения крестьянского сословия в качестве геноцида против русских).

Тема Ходжалы также невольно загружается в ряд информационных баталий. Эти процессы трудно остановить разрешительными или запретительными мерами юридического характера, как бы того не желали участники (весьма спорное решение по криминализации «геноцида армян» во Франции). Нынешняя ответственность России в отношении этих проблем требует выработки политического ритуала памяти всех жертв советского прошлого, от гражданской войны и сталинских репрессий, до жертв локальных конфликтов распада СССР.

С момента распада Советского Союза нас отделяет уже целая эпоха. За этот период возникло несколько поколений, которым трудно объяснить, что когда-то мы жили в одной стране, имели общие проблемы, понятные радости и надежды. Жили одними переживаниями. Сегодня мы слишком разные. Но политика исторической памяти может не только возводить преграды, но и снимать барьеры, разрушать комплексы вражды. Об этом говорит опыт Европы, пережившей десятки ужасных воин, но, несмотря на кризисы, показывающий пример единства. Ходжалинская трагедия, не теряя для азербайджанцев остроты и трагизма, при определенном отношении к ней может стать символом изменения. Ведь памятники жертвам Холокоста ставят не в порицание современным немцам, а как символ в назидание новым поколениям, что этого больше не повторится.