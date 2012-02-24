Брэдли Мэннинг отказался выступить в суде во время предъявления обвинений
24 февраля 2012, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
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24 февраля 2012, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
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