Брэдли Мэннинг отказался выступить в суде во время предъявления обвинений

Военнослужащий США Брэдли Мэннинг, Подозреваемый в передаче секретной информации интернет-порталу Wikileaks, отказался выступить в военном суде во время процедуры предъявления ему официальных обвинений.





Мэннинг только ответил военному судье Дэнизу Линду: "Да, ваша честь", когда его спросили, знает ли он свои права и осведомлен ли о предъявленных ему обвинениях. Ранее Мэннинг не признал свою вину ни по одному пункту обвинения: Мэннинга обвиняют в содействии врагу, следствие считает, что публикация переписки Госдепартамента, передача порталу WikiLeaks секретных документов Пентагона о военных операциях в Афганистане и Ираке дело его рук.

Суд над Мэннингом проходит на базе Форт-Мид в штате Мэриленд.