Спецпосланником ООН и ЛАГ в Сирии назначен Кофи Аннан

Урегулированием сирийского конфликта от имени и по поручению ООН и ЛАГ займется бывший генсек ООН, выходец из Ганы Кофи Аннан. Об этом сообщили в распространенном в четверг вечером в штаб-квартире ООН совместном заявлении генсек ООН Пан Ги Мун и генсек ЛАГ Набиль Аль-Араби.

Аннан назначен единым спецпредставителем ООН и Лиги арабских государств по урегулированию кризиса в Сирии. Он занимал пост генсека ООН два срока подряд с 1997 по 2006 гг.

В заявлении подчеркивается, что генсеки ООН и ЛАГ "выражают признательность Аннану за его согласие взяться за эту важную миссию в критический момент для народа Сирии". Помощник единого спецпредставителя будет избран из одной из арабских стран.

Согласно заявлению, целью спецпредставителя ООН и ЛАГ будет "положить конец любому насилию и нарушениям прав человека и способствовать мирному урегулированию сирийского кризиса".

При этом он будет руководствоваться положениями резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 февраля с.г. и соответствующими резолюциями ЛАГ.

Согласно заявлению, Кофи Аннан "будет проводить консультации с широким кругом участников и вступать в переговоры со всеми соответствующими собеседниками как в самой Сирии, так и за ее пределами с тем, чтобы положить конец насилию и гуманитарному кризису и содействовать ведомому сирийцами мирному и не исключающему никого политическому решению, которое отвечает демократическим устремлениям сирийского народа, посредством всеобъемлющего политического диалога между сирийским правительством и всем спектром сирийской оппозиции".

"АН" писали, что Пан Ги Мун в среду направил в Сирию своего заместителя Валери Амоса с заданием убедить Башара Асада открыть доступ в страну гуманитарных грузов.

Напомним, что генсек ООН встречался на прошлой неделе с главой МИД России. В ходе встречи Пан Ги Мун обратил внимание Сергея Лаврова на необходимость открытия Сирии для оказания населению страны гуманитарной помощи.

Россия намерена в Совбезе ООН предложить меры по оказанию гуманитарной помощи Сирии. ТАК МИД РФ отреагировал на предложение США о создании бесполетной зоны над Сирией. По мнению российских дипломатов, это является прямым подстрекательством к силовому сценарию. По данному вопросу высказалась также Генассамблея ООН. В середине февраля ЛАГ предложила изменить статус своей миссии в Сирии, сделав ее международной.

В Сирии около года продолжается вооруженное противостояние сторонников действующего президента Башара Асада и оппозиции. При этом гибнет много людей. 22 февраля, во время обстрела города повстанцев Хомс было убито два журналиста, которые работали в "горячих" точках: американка британской газеты "Sunday Times", Мари Колвин и французский фотограф Реми Ошлик. Накануне были убиты прокурор и судья.



