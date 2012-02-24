Совершено покушение на кандидата в президенты Египта

В Египте совершено покушение на одного из претендентов на пост президента страны Абделя Монейма Абуль Футуха. В результате нападения 60-летний политик получил сотрясение мозга.

Абуль Футуха считается одним из основных претендентов на пост президента Египта. Три вооруженных террориста высадили политика из машины, когда он возвращался с собрания домой.

Напавшие нанесли политику несколько ударов прикладами по голове, передают западные агентства. Он был госпитализирован. В результате пострадал и водитель политика.

В штабе кандидата Абуль Футуха связывают нападение с его участием в избирательной кампании. За нападением могут стоять не только политические оппоненты, но и "Братья мусульмане".

Недавно Абуль Футух был исключен из партии в связи с тем, что он баллотируется на пост президента Египта.

Покушение на Абделя Монейма Абуль Футуха произошло за две недели до начала регистрации кандидатов в президенты Египта. Выборы в этой стране должны пройти в июне 2012 года.