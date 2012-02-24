Минфин США составил санкционный "черный" список и ввел санкции против семерых предполагаемых авторитетов постсоветской "братвы" и двух японских якудза. В "черный список" попали семь человек.

Это — Алексей Зайцев, Камчибек Колбаев (известный в своем кругу, как "Камчи Бишкекский" или "Коля-киргиз"), Владислав Леонтьев ("Белобрысый" или "Белый"), Александр Мануйлов ("Саша самарский"), Гафур Рахимов, Василий Христофоров ("Вася" или "Воскрес") и Лазарь Шайбазян.

"Братва" в пресс-релизе названа "братским кругом", который охарактеризован как "многонациональное преступное сообщество, состоящее из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных группировок, базирующихся в основном в странах бывшего Советского Союза, но действующих в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке".

Ключевые люди в списке — Леонтьев и Христофоров. Они "замешаны в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовали в перестрелке между региональными группировками российской сети оргпреступности при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов", - сообщается в документе, передает ИТАР-ТАСС.

Минфин США ввел санкции на основании исполнительного указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом США Бараком Обамой летом 2011 года.