В четверг информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу предъявили официальные обвинения, обвинение считает военнослужащего виновным по 22 пунктам, в том числе краже государственной собственности, публикации в Интернете разведданных.

Брэдли Мэннинг свою вину не признает несмотря на то, что его перевозили по американским секретным тюрьмам почти два года и пытали — это даже косвенно признал чиновник госдепартамента (теперь уже бывший).