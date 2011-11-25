У сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама гангрена, требуется экстренная операция

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25 ноября 2011, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Reuters

Хирург Андрей Мураховский, обследовавший сына экс-лидера Ливии Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, считает, что ему необходимо срочно ампутировать пальцы, чтобы не допустить распространения гангрены.

"Рана покрыта гангренозной и отмирающей тканью. Пальцы необходимо ампутировать", - сказал агентству украинский врач Андрей Мураховский, работающий в Зинтане и обследовавший три дня назад аль-Ислама, сообщило накануне агентство Reuters, передаёт РИА Новости.

По словам Мураховского, ампутацию желательно сделать как можно скорее и он бы ее сделал раньше, однако люди, удерживающие его в плену, боятся, что если сын Каддафи будет отправлен в больницу, то его кто-нибудь может попытаться убить.

"АН" писали, что Сейф аль-Ислам был схвачен представителями вооруженных формирований Переходного национального совета (ПНС) Ливии в минувшую субботу, 19 ноября. В настоящее время находится в городе Зинтан. Он потерял часть большого, указательного и среднего пальцев в результате авиаудара самолетов НАТО несколько недель назад.

В минувшее воскресенье ПНС Ливии решил, что Сейф аль-Ислам должен предстать перед национальным судом, а не перед Международным уголовным судом, который выдал ордер на его арест по обвинению в преступлениях против человечности. Тем не менее группа, которая непосредственно захватила аль-Ислама, не намерена передавать его центральным властям до тех пор, пока в стране не будет сформирована новая судебная система.

Вооруженное восстание в Ливии против режима Каддафи продолжалось около девяти месяцев. ВВС НАТО активно участвовали в ливийских событиях, обстреливая лояльные Каддафи силы.

За время противостояния правительства и оппозиции погибли тысячи человек, огромный ущерб был нанесен экономике этой нефтедобывающей страны. Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб 20 октября в окрестностях города Сирт, к власти в стране пришли оппозиционеры из Переходного национального совета.