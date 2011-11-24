В Ираке произошла серия взрывов, есть жертвы

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24 ноября 2011, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Ираке в городе Басра серия взрывов произошла в четверг на центральном рынке. Жертвами терактов стали 11 человек. Около 40 человек получили ранения.



Три взрыва произошли с небольшим интервалом в 20:00 мск. По некоторым данным, причинами двух взрывов стали фугасы, размещенные по дороге, ведущей к рынку, сообщают иностранные СМИ. Третий взрыв прогремел, после того, как в припаркованном около рынка мотоцикле сработала бомба.



Погибли, в том числе, военнослужащие иракской армии.