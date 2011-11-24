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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Лига арабских государств поставила Сирии ультиматум

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Лига арабских государств в четверг, 24 ноября, выдвинула Сирии ультиматум, потребовав немедленно разрешить наблюдателям от Лиги приехать в страну и беспрепятственно там работать. Если  требование ЛАГ не будет выполнено до 25 ноября, страны-участницы Лиги введут против этой страны экономические санкции, сообщает Reuters.

Государства Лиги также  введут запрет на полеты в Сирию самолетов гражданской авиации и прекратят все отношения с Центральным банком страны.  Решение о вводе санкций может быть принято в воскресенье на заседании министров иностранных дел стран ЛАГ, сообщил официальный представитель Лиги Афифи Абдель Ваххаб.

Жесткие заявления со стороны ЛАГ являются реакцией на продолжающееся в Сирии насилие. С марта 2011 года в столкновениях с армией и полицией в Сирии погибли более 3500 человек.

ИЧ

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