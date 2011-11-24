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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Двух французов выкрали из гостиницы в Мали

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта russianamerica.com
Фото с сайта russianamerica.com

На севере Мали в населенном пункте Омбори между городами Гао и Мопти похищены два французских инженера-строителя. Об этом сообщили сегодня в малийских правоохранительных органах.

Семь вооруженных лиц ворвались в гостиницу, где остановились французы, работавшие на одной из строек, сообщает ИТАР-ТАСС. Заложники увезены в неизвестном направлении.

Север Мали – один из районов в Западной Африке, где наиболее активно действует террористическая группировка "Аль-Каида" в странах исламского Магриба".

"Аргументы.ру" писали, что отделение террористической организации "Аль-Каида" в странах Магриба" недавно заявило через своего представителя, что оно запаслось оружием во время ливийского конфликта и готово воевать во всех направлениях.

Напомним, МИД РФ уже несколько лет настойчиво не рекомендует россиянам посещать север Мали и Нигер в любых целях.

ЛБ

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