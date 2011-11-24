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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Иране объявили об аресте 12 агентов ЦРУ

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Иране объявили об аресте 12 агентов ЦРУ. Такое заявление сделал депутат парламента и член комитета страны по внешней политике и национальной безопасности Парвиз Сурури.

По его словам, арестованные планировали нанести удар по особо важным для правительства Ирана объектам. Сурури также отметил, что шпионская сеть была создана для нанесения ущерба системе безопасности, военному и ядерному комплексу страны.

В последние дни ряд западных государств, в частности, США, Великобритания, Франция и Канада, объявили о введении новых санкций в отношении Тегерана. Эти меры были приняты после распространения очередного доклада МАГАТЭ по Ирану и направлены, в первую очередь, против нефтехимического и банковского секторов Ирана, передает ИТАР-ТАСС.

СБ

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