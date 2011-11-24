Минздрав Украины рекомендовал лечить Тимошенко в СИЗО

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24 ноября 2011, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало экс-премьеру Юлии Тимошенко пройти терапевтическое лечение в пределах следственного изолятора.



Накануне пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что 23 ноября Тимошенко в Киевской областной клинической больнице провели дополнительное инструментальное обследование. Еще 9 ноября у Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО Киева значительно ухудшилось состояние здоровья. По словам адвоката экс-премьера Украины Сергея Власенко, Тимошенко не может самостоятельно передвигаться.