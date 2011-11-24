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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Певец Джордж Майкл госпитализирован с пневмонией

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Джордж Майкл находится в одной из городских больниц Вены с воспалением легких. Запланированный концерт Майкла в Вене был отменен в понедельник всего за два часа до начала, передает австрийский телеканал ORF.

О госпитализации журналистам сообщила официальный представитель певца Конни Филиппелло. Джордж Майкл
был госпитализирован в больницу AKH с подозрением на пневмонию и сердечный приступ. Внезапная болезнь артиста стала причиной отмены и планировавшегося накануне концерта в Страсбурге.

Георгиос Кириякос Панайотоу (греч. Γιώργος-Κυριάκος Παναγιώτου; 25 июня 1963, Лондон), более известен под псевдонимом Джордж Майкл (англ. George Michael) — популярный британский певец. За его сольную карьеру и пока он был участником дуэта Wham! было продано около 80 миллионов его записей. Обладатель двух премий «Грэмми» — за «альбом года» («Faith», 1988 год) и лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, 1987 год).

ЕЛ

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