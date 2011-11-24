В музее Филадельфии выставили мозг Эйнштейна

В медицинском музее имени Томаса Мюттера в Филадельфии выставили срезы мозга создателя теории относительности, великого физика Альберта Эйнштейна. Посетители смогут увидеть 46 срезов мозга ученого тоньше человеческого волоса.
При увеличении мозг Эйнштейна выглядит совсем как у молодого человека, заявила доктор Люси Рорк-Эдамс, невропатолог Детского госпиталя Филадельфии. У мозга Энштейна нет пигмента изнашивания, характерного для пожилых людей. "Удивительно, но у него нет никаких признаков старения", - цитирует Рорк-Эдамс РИА Новости.
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