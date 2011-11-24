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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Германии прошли испытания новейшего лазерного оружия

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии прошли испытания новейшего лазерного оружия, сконструированное немецкой фирмой Rheinmetall, которое предназначается для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Новейшее оружие состоит из двух спаянных лазерных пушек, каждая из которых обладает мощностью в пять киловатт. Оружие входит в особый комплекс вооружений противовоздушной обороны, которая называется C-RAM. Высокоэнергетическая пушка может не только поражать цели, но и сама опознавать в воздухе движущиеся объекты, а также контролировать интенсивность огня.

Успешные испытания нового оружия были проведены немецкими военными на полигоне в Швейцарии. Мощное лазерное оружие с одного выстрела поразило летевший на большой высоте беспилотный самолет.

Также на полигоне помимо пятикиловаттной пушки было испытано еще одно, но менее мощное передвижное оружие, смонтированное на бронетранспортере ТМ-170, которое предназначено для обнаружения и обезвреживания расположенных на земле взрывных устройств и для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, сообщают Вести.ру.

СБ

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