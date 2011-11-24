КНДР угрожает спалить резиденцию президента Южной Кореи

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24 ноября 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Северная Корея угрожает спалить официальную резиденцию президента Южной Кореи. С таким заявлением КНДР выступила в ответ на военные учения, которые армия Республики Корея начала у острова Йонпхендо.



По версии руководства Южной Кореи, год назад этот остров стал целью артиллерийского обстрела со стороны КНДР. Северная Корея в свою очередь настаивает, что военные действия первым начал ее южный сосед, передает Associated Press. Жертвами артиллерийского обстрела южнокорейского острова Йонпхендо стали четыре человека, в том числе двое мирных жителей, более 20 человек получили ранения. 23 декабря 2010 года Сеул провел масштабные учения с использованием артиллерии и авиации. Маневры прошли вблизи северокорейской границы. В учениях были задействованы 800 военнослужащих. Военные Южной Кореи признались, что маневры призваны продемонстрировать северному соседу свою боевую мощь. После этого КНДР заявила о том, что готова начать "священную" ядерную войну против Южной Кореи.