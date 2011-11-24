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24 ноября 2011, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Дании могут разрешить гомосексуалистам венчаться в церкви. Соответствующий законопроект внесен в парламент страны для рассмотрения, об этом объявило министерство по делам церкви.



В заявлении министерства говорится, что "все члены Датской церкви должны иметь возможность вступать в церковный брак независимо от их ориентации", – цитирует заявление Radio France Internationale.



Редактор газеты Датской протестантской церкви Агард Петерсен сообщила по этому поводу: "Мы ждем, что первый церковный брак состоится уже летом будущего года". По ее мнению, принятие закона займет около полугода. Пасторы, впрочем, не будут обязаны венчать однополые пары, если данный закон будет принят, но активисты не видят в этом проблемы, "один священник скажет нет, зато другой согласится", – сказала она.