В Косово миротворцы НАТО применили слезоточивый газ против сербов

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24 ноября 2011, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта top.rbc.ru.

В Косово произошли столкновения между местными сербами и миротворцами НАТО. Сотни местных жителей вышли на улицы, чтобы защитить ранее возведенные ими баррикады. Силы НАТО применили слезоточивый газ.



Беспорядки начались после того, как группа солдат из подразделения Международных сил безопасности в Косово попыталась демонтировать один из более чем десятка сербских блокпостов. Стрельба была слышна минувшей ночью в городе Митровица. Сообщений о пострадавших не поступало. От Сербии требуют убрать косовские баррикады - если страна хочет получить статус кандидата в члены Европейского союза, передает BBC.