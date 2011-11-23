Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

США не будут пересматривать планы по системе ПРО и уверяют - она не угрожает РФ

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель Национального совета безопасности США Томми Виетор заявил, что США не будут пересматривать планы по созданию системы ПРО в Европе и уверяют, что она не направлена против России.

Это заявление было сделано через несколько часов после того, как президент Дмитрий Медведев в среду сделал специальное заявление о мерах в ответ на развертывание США системы ПРО в Европе.

"Система ПРО в Европе не угрожает и не может угрожать стратегической безопасности России... Мы не намерены менять наши планы и не будем вводить каких-либо ограничений на проекты развития ПРО", – цитирует Томми Витора РИА Новости.

Комментируя выступление российского президента, представитель пресс-службы Пентагона капитан Джон Кирби, в свою очередь, сказал, что Пентагон настаивает - система ПРО в Европе не угрожает России и направлена против Ирана: "Система создается для ответа на растущую угрозу со стороны Ирана. Мы отвечали на беспокойство России через интенсивный диалог, подробные брифинги на всех, в том числе, самых высоких уровнях. США и НАТО пригласили Россию сотрудничать в области ПРО. Это лучший способ для России убедиться в прозрачности и получить уверенность в том, что система не направлена против нее".

Напомним, Дмитрий Медведев в своем заявлении говорил, что в случае неблагоприятного развития ситуации, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе, Россия может выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и может и отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и контроля над вооружениями.

СБ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…