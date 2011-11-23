США не будут пересматривать планы по системе ПРО и уверяют - она не угрожает РФ

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23 ноября 2011, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель Национального совета безопасности США Томми Виетор заявил, что США не будут пересматривать планы по созданию системы ПРО в Европе и уверяют, что она не направлена против России.



Это заявление было сделано через несколько часов после того, как президент Дмитрий Медведев в среду сделал специальное заявление о мерах в ответ на развертывание США системы ПРО в Европе.



"Система ПРО в Европе не угрожает и не может угрожать стратегической безопасности России... Мы не намерены менять наши планы и не будем вводить каких-либо ограничений на проекты развития ПРО", – цитирует Томми Витора РИА Новости.



Комментируя выступление российского президента, представитель пресс-службы Пентагона капитан Джон Кирби, в свою очередь, сказал, что Пентагон настаивает - система ПРО в Европе не угрожает России и направлена против Ирана: "Система создается для ответа на растущую угрозу со стороны Ирана. Мы отвечали на беспокойство России через интенсивный диалог, подробные брифинги на всех, в том числе, самых высоких уровнях. США и НАТО пригласили Россию сотрудничать в области ПРО. Это лучший способ для России убедиться в прозрачности и получить уверенность в том, что система не направлена против нее".



Напомним, Дмитрий Медведев в своем заявлении говорил, что в случае неблагоприятного развития ситуации, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе, Россия может выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и может и отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и контроля над вооружениями.



