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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Марин ле Пэн может не добрать подписей для участия в президентской гонке?

, 22:00 [ «Аргументы Недели», ]

     Во вторник во время своей пресс-конференции в рамках салона мэров в Париже Марин ле Пэн сообщила, что обратилась с письмом к Франсуа Фийону о необходимости условия анонимности выборных должностных лиц, выдвигающих кандидата в президенты.

"Если премьер-министр откажется, он будет нести ответственность за последствия этого отказа в "глазах Франции",  в глазах «мира».

   Как известно, ранее Марин Ле Пен сообщала о том, что половина необходимых подписей для участия в выборах на пост президента Франции у нее уже есть. Сегодня же лидер Национального фронта отказалась назвать цифру  подписей,  о которых удалось договориться.

    Марин Ле Пэн  назвала "отрицанием демократии" тот факт, что  кандидат,  который собирает   от 16 до 19% голосов, вынужден вести подобные битвы.

   В случае отказа со стороны премьер- министра, предполагается проверить эту норму на конституционность (QPC). Эта юридическая  возможность, позволяющая проверить французское законодательство на предмет соответствия нормам Конституции, появилась не так давно. Национальный фронт последовательно, в течении многих лет пытающийся добиться анонимности в данном вопросе, скорее всего,  действительно этим воспользуется, в случае отказа премьер-министра, что в свою очередь неизбежно, так как для выполнения просьбы Марин Ле Пэн  премьер-министр должен будет изменить закон.

 

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