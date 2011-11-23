Марин ле Пэн может не добрать подписей для участия в президентской гонке?

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23 ноября 2011, 22:00 [ «Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Во вторник во время своей пресс-конференции в рамках салона мэров в Париже Марин ле Пэн сообщила, что обратилась с письмом к Франсуа Фийону о необходимости условия анонимности выборных должностных лиц, выдвигающих кандидата в президенты.

"Если премьер-министр откажется, он будет нести ответственность за последствия этого отказа в "глазах Франции", в глазах «мира».

Как известно, ранее Марин Ле Пен сообщала о том, что половина необходимых подписей для участия в выборах на пост президента Франции у нее уже есть. Сегодня же лидер Национального фронта отказалась назвать цифру подписей, о которых удалось договориться.

Марин Ле Пэн назвала "отрицанием демократии" тот факт, что кандидат, который собирает от 16 до 19% голосов, вынужден вести подобные битвы.

В случае отказа со стороны премьер- министра, предполагается проверить эту норму на конституционность (QPC). Эта юридическая возможность, позволяющая проверить французское законодательство на предмет соответствия нормам Конституции, появилась не так давно. Национальный фронт последовательно, в течении многих лет пытающийся добиться анонимности в данном вопросе, скорее всего, действительно этим воспользуется, в случае отказа премьер-министра, что в свою очередь неизбежно, так как для выполнения просьбы Марин Ле Пэн премьер-министр должен будет изменить закон.