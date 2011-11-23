В Париже открылся салон для избранных

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23 ноября 2011, 15:59 [ «Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В Париже открылся традиционный ежегодный салон мэров. В этот раз событие, собирающее глав французских муниципалитетов, объединило 7 тысяч участников. Избранные народом мэры в 94-й раз собираются на конгресс под эгидой Ассоциации Мэров Франции (АМФ).

Выступивший перед собравшимися премьер-министр Франсуа Фийон подчеркнул особенность текущего момента, заключающегося в приближении президентских выборов. В своем выступлении глава правительства отметил, что Франции в последнее время пришлось столкнуться с 3-мя крупными кризисами, включающими в себя государственный кризис и кризис Европы, которые, по сути, являются одним «кризисом цивилизации».

Аннонсировав предлагаемые правительством меры, которые планируется начать осуществлять уже в самое ближайшее время, Франсуа Фийон отметил, что Франция не одинока в таких проблемах, как государственный долг. Есть страны, например Соединенные Штаты, где он гораздо выше. В то же время премьер подчеркнул, что недопустимо готовить детям такое будущее, как расплата по долгам родителей.

В течение трех дней мэры будут обсуждать различные насущные проблемы, среди которых социальное жилье, управление лесным хозяйством, техника развития туризма, обеспечение пожилым достойной старости. А также АМФ переизберет руководство АМФ.

О степени влияния орагнизации можно судить по количеству устраиваемых приемов в течении этих трех дней. Вчера это была мэрия Парижа, сегодня - Елисейский дворец.