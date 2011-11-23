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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Париже открылся салон для избранных

, 15:59 [ «Аргументы Недели», ]

         В Париже открылся традиционный ежегодный салон мэров. В этот раз событие, собирающее глав французских муниципалитетов,  объединило 7 тысяч участников. Избранные народом мэры в 94-й раз собираются  на конгресс под эгидой Ассоциации Мэров Франции (АМФ).

  Выступивший перед собравшимися премьер-министр Франсуа Фийон подчеркнул особенность текущего момента, заключающегося в приближении президентских выборов.  В своем выступлении глава правительства  отметил, что Франции в последнее время пришлось столкнуться с  3-мя крупными кризисами, включающими в себя  государственный кризис и кризис Европы, которые, по сути, являются одним «кризисом цивилизации».

  Аннонсировав предлагаемые правительством меры, которые планируется начать осуществлять уже в самое ближайшее время, Франсуа Фийон отметил, что Франция не одинока в таких проблемах, как государственный долг. Есть страны, например Соединенные Штаты, где он гораздо выше. В то же время премьер подчеркнул, что  недопустимо готовить детям такое будущее, как расплата по долгам родителей.

  В течение трех дней мэры будут обсуждать различные насущные проблемы, среди которых социальное жилье, управление лесным хозяйством, техника развития туризма, обеспечение пожилым достойной старости. А  также АМФ  переизберет руководство АМФ.

  О степени влияния орагнизации можно судить по количеству устраиваемых приемов в течении этих трех дней. Вчера это была мэрия Парижа, сегодня - Елисейский дворец.

 

 

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