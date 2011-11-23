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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Король Испании появился на официальной встрече с синяком на лице

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Король Испании Хуан Карлос появился на официальной встрече с синяком под глазом и разбитым носом. Сам 73-летний король объяснил, что ударился  в королевской резиденции, врезавшись в торец двери.

22 ноября Хуан Карлос принял участие во встрече с новыми послами Судана, Бельгии, Малайзии, Индии и Кипра, вручившими ему верительные грамоты. Отвечая после встречи на вопросы журналистов о том, что с ним случилось, Хуан Карлос заявил: "Вот что происходит, когда врезаешься в дверь", пишут европейские СМИ.

Повестка дня короля Испании не изменилась никак. Вечером того же дня Хуан Карлос принял участие в торжественной церемонии вручения премии за защиту окружающей среды, сообщает Лента.ру.

Это не первый инцидент, произошедший с королем Испании. В 1981 году он, направляясь к бассейну в своей резиденции, врезался в стеклянную дверь, которая от удара разбилась. В результате  Хуан Карлос получил многочисленные порезы и был госпитализирован.
Хуан Карлос, известный любитель горных лыж и охоты, несколько раз получал травмы и на охоте, и на горнолыжных трассах.

ИЧ

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