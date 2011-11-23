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23 ноября 2011, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Лондоне морской офицерский китель, принадлежавший автору романов об агенте 007 Джеймсе Бонде - Яну Флемингу, продан с аукциона почти за 14 тыс. фунтов стерлингов - то есть примерно за 21,5 тыс. долларов.

Раритет ушел во вторник с торгов фирмы "Бонэмс". Конечная цена оказалась вдвое больше первоначальной оценочной стоимости.

Ян Флеминг носил двубортный темно-синий китель во время Второй мировой войны, когда служил в разведслужбе Королевских военно-морских сил. Именно в этот период у него возник замысел будущих романов и сложился образ знаменитого супершпиона.

В годы войны писатель принимал участие в разработке ряда крупных разведопераций. В 1942 году Ян Флеминг подарил китель своему другу по Итонской школе Айвару Феликсу Брайсу, передаёт ИТАР-ТАСС. Писатель посвятил ему роман "Бриллианты вечны" и дал его имя одному из персонажей цикла об агенте 007 - сотруднику ЦРУ Феликсу Лейтеру.

Китель перешел по наследству племяннице Брайса, которая вышла замуж за маркиза Дэвида Маунтбеттена, родственника британской королевской семьи и внука русского великого князя Михаила Михайловича, двоюродного брата Александра III. На аукцион китель выставил наследник маркиза - лорд Айвар Маунтбеттен.

Среди других раритетов на аукционе "Бонэмс" во вторник за 13,75 тысяч фунтов был продан экземпляр первого издания первого романа о Джеймсе Бонде "Казино Ройяль".